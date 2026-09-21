Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 235 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702532
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Размеры в упаковке, см
39х32х19
Вес, кг.
6.8
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый
Na+ TAE 1000 – однофазный источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием входного напряжения предназначен для защиты электропитания оборудования, чувствительного к качеству питающего тока. Он идеально подходит для персональных компьютеров и графических станций, мощных серверов, периферийной компьютерной и вычислительной техники, сетевого оборудования, систем NAS и лабораторных приборов.
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Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Na+ TAE 1000 – однофазный источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием входного напряжения предназначен для защиты электропитания оборудования, чувствительного к качеству питающего тока. Он идеально подходит для персональных компьютеров и графических станций, мощных серверов, периферийной компьютерной и вычислительной техники, сетевого оборудования, систем NAS и лабораторных приборов.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TAE 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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