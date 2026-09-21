Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 1800Вт 2000ВА черный
Источник бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT представляет собой высокотехнологичное устройство, обеспечивающее надежное электропитание для вашего оборудования. Этот ИБП имеет вес 17,8 кг и обладает активной мощностью 1800 Вт, что позволяет ему эффективно справляться с задачами обеспечения электропитания в критические моменты. Оснащенный восемью розетками с питанием от батареи, SMARTWATT обеспечит бесперебойную работу подключенных устройств даже в случае отключения электроэнергии. Общая мощность устройства составляет 2000 В·А, а благодаря форме выходного напряжения в виде чистой синусоиды, эта модель идеально подходит для использования с чувствительной техникой, такой как серверы, компьютеры и медицинские устройства. ИБП SMARTWATT выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет гибко устанавливать его как в стойку, так и в вертикальном положении, экономя место в вашем рабочем пространстве. Оборудование работает по принципу двойного преобразования (онлайн топология), что обеспечивает высокую степень защиты от любых перебоев в подаче электроэнергии. Устройство рассчитано на использование в однофазных сетях, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что исключает риск сбоев в работе оборудования. В условиях полной нагрузки SMARTWATT обеспечит работу ваших устройств в течение 4 минут, давая достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Диапазон входного напряжения колеблется от 110 В до 300 В, что позволяет устройству стабильно работать в условиях нестабильного электропитания. ИБП SMARTWATT — это надежное и эффективное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электропитании, которое обеспечивает стабильную работу бизнеса даже в самых неблагоприятных условиях.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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