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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black

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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black - фото 1
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black - фото 2
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black - фото 3
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black - фото 1
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black - фото 2
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black - фото 3
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 770 руб. 
Начислим 560 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288324
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black
27 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х25
Вес, кг.
17.5

Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black

Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, обладая активной мощностью 1600 Вт и полной мощностью 2000 В·А, обеспечивает стабильную работу вашего оборудования, поддерживая его даже в случае отключения основного питания. Одним из ключевых преимуществ данного устройства является линейно-интерактивный тип работы с чистой синусоидой, что гарантирует плавное и безопасное переключение между электросетью и резервным питанием с минимальным временем переключения на батарею — всего 4 мс. Такая высокая скорость реагирования исключает излишнюю нагрузку на подключенные устройства. ИБП Powercom оснащен 9 розетками, каждая из которых поддерживает питание от батареи, что обеспечивает максимальную гибкость в подключении разнообразной техники. Более того, устройство защищает локальную сеть, что особенно важно для офисов и домов, где стабильный интернет — залог продуктивной работы и развлечений. С максимальной поглощаемой энергией импульса 420 Дж, данный ИБП эффективно защищает подключенное оборудование от перепадов напряжения, а время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и предотвращения потери данных. Устройство выполнено в формате Tower, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. Благодаря весу 17,5 кг, ИБП Powercom представляет собой прочную, но в то же время компактную систему, которая легко интегрируется в существующий сетевой инфраструктурный комплекс. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью, и данный источник бесперебойного питания — не исключение, обеспечивая уверенность и защиту для вашего оборудования каждый день.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, обладая активной мощностью 1600 Вт и полной мощностью 2000 В·А, обеспечивает стабильную работу вашего оборудования, поддерживая его даже в случае отключения основного питания. Одним из ключевых преимуществ данного устройства является линейно-интерактивный тип работы с чистой синусоидой, что гарантирует плавное и безопасное переключение между электросетью и резервным питанием с минимальным временем переключения на батарею — всего 4 мс. Такая высокая скорость реагирования исключает излишнюю нагрузку на подключенные устройства. ИБП Powercom оснащен 9 розетками, каждая из которых поддерживает питание от батареи, что обеспечивает максимальную гибкость в подключении разнообразной техники. Более того, устройство защищает локальную сеть, что особенно важно для офисов и домов, где стабильный интернет — залог продуктивной работы и развлечений. С максимальной поглощаемой энергией импульса 420 Дж, данный ИБП эффективно защищает подключенное оборудование от перепадов напряжения, а время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и предотвращения потери данных. Устройство выполнено в формате Tower, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. Благодаря весу 17,5 кг, ИБП Powercom представляет собой прочную, но в то же время компактную систему, которая легко интегрируется в существующий сетевой инфраструктурный комплекс. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью, и данный источник бесперебойного питания — не исключение, обеспечивая уверенность и защиту для вашего оборудования каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black - данный товар вы можете купить по цене 27770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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