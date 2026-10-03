ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, обладая активной мощностью 1600 Вт и полной мощностью 2000 В·А, обеспечивает стабильную работу вашего оборудования, поддерживая его даже в случае отключения основного питания. Одним из ключевых преимуществ данного устройства является линейно-интерактивный тип работы с чистой синусоидой, что гарантирует плавное и безопасное переключение между электросетью и резервным питанием с минимальным временем переключения на батарею — всего 4 мс. Такая высокая скорость реагирования исключает излишнюю нагрузку на подключенные устройства. ИБП Powercom оснащен 9 розетками, каждая из которых поддерживает питание от батареи, что обеспечивает максимальную гибкость в подключении разнообразной техники. Более того, устройство защищает локальную сеть, что особенно важно для офисов и домов, где стабильный интернет — залог продуктивной работы и развлечений. С максимальной поглощаемой энергией импульса 420 Дж, данный ИБП эффективно защищает подключенное оборудование от перепадов напряжения, а время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и предотвращения потери данных. Устройство выполнено в формате Tower, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. Благодаря весу 17,5 кг, ИБП Powercom представляет собой прочную, но в то же время компактную систему, которая легко интегрируется в существующий сетевой инфраструктурный комплекс. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью, и данный источник бесперебойного питания — не исключение, обеспечивая уверенность и защиту для вашего оборудования каждый день.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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