Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201)
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Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201)
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный (SL20201) ИБП ИМПУЛЬС СЛИМ 2000 – это серия высокоэффективных, надежных и доступных ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR все модели серии СЛИМ поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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