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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
2200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х58х27
Вес, кг.
34.4
Описание товара ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower – это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании и скачков напряжения. Представляем вашему вниманию модель с форм-фактором Rack/Tower и линейно-интерактивной топологией, которая обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне входного напряжения от 165 В до 290 В.
Этот ИБП обладает следующими характеристиками: полная мощность составляет 2200 В·А, а активная мощность достигает 2200 Вт, что позволяет поддерживать работу подключенных устройств в течение 4 минут при полной нагрузке. Благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения, этот ИБП идеально подходит для чувствительной электроники и компьютерного оборудования.
С общей массой 42 кг, данная модель предлагает 8 розеток для подключения различных устройств и обеспечивает максимальную поглощаемую энергию импульса в 2430 Дж, что гарантирует надёжную защиту от скачков напряжения. Также ИБП оснащён функцией защиты локальной сети, что делает его отличным выбором для офисных серверов и сетевого оборудования.
Эта модель идеальна для установки в стойку или использования в вертикальном положении (тип Rack/Tower), предоставляя гибкость в размещении и эффективное использование пространства. Выберите CyberPower для обеспечения стабильной работы и защиты вашей техники.
возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
2200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower – это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании и скачков напряжения. Представляем вашему вниманию модель с форм-фактором Rack/Tower и линейно-интерактивной топологией, которая обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне входного напряжения от 165 В до 290 В.
Этот ИБП обладает следующими характеристиками: полная мощность составляет 2200 В·А, а активная мощность достигает 2200 Вт, что позволяет поддерживать работу подключенных устройств в течение 4 минут при полной нагрузке. Благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения, этот ИБП идеально подходит для чувствительной электроники и компьютерного оборудования.
С общей массой 42 кг, данная модель предлагает 8 розеток для подключения различных устройств и обеспечивает максимальную поглощаемую энергию импульса в 2430 Дж, что гарантирует надёжную защиту от скачков напряжения. Также ИБП оснащён функцией защиты локальной сети, что делает его отличным выбором для офисных серверов и сетевого оборудования.
Эта модель идеальна для установки в стойку или использования в вертикальном положении (тип Rack/Tower), предоставляя гибкость в размещении и эффективное использование пространства. Выберите CyberPower для обеспечения стабильной работы и защиты вашей техники.
ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 358010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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