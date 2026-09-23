ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower OLS6KERT5U Online 6000VA/6000W
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное и высокоэффективное решение для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель, весом 75 кг, обладает активной мощностью 6000 Вт и обеспечивает полную мощность в 6000 В·А. Устройство оснащено восемью розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. ИБП имеет топологию с двойным преобразованием (онлайн), которая гарантирует постоянное и надежное питание вашего оборудования. Форм-фактор Rack/Tower позволяет удобно интегрировать устройство в существующую инфраструктуру, будь то серверная стойка или напольное размещение. ИБП CyberPower поддерживает модифицированную синусоидальную форму напряжения и работает при входном напряжении от 140 до 300 В, что делает его универсальным решением для использования в различных условиях. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 1335 Дж, что обеспечивает надежную защиту от импульсных помех и скачков напряжения. Встроенная свинцово-кислотная батарея обеспечивает время работы при полной нагрузке около 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower — это идеальный выбор для организаций, которые стремятся обеспечить бесперебойную работу критически важного оборудования, минимизируя риск простоя и потери данных.
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