ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower OL8KERTHD Online 8000VA/8000W
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, обеспечивающие защиту оборудования от сбоев и перепадов электроэнергии. Эта модель сочетает в себе максимальную мощность и превосходные характеристики, что делает её идеальным решением для критически важных задач. ИБП от CyberPower весит 71,2 кг и обладает активной мощностью 8000 Вт, обеспечивая полную мощность в 8000 В·А. Благодаря топологии с двойным преобразованием (Онлайн), устройство гарантирует стабильное и непрерывное питание, защищая аппаратуру от любых электрических нестабильностей и обеспечивая максимальную защиту ваших данных. С шестью розетками, этот ИБП подходит для подключения множества устройств, а с максимальной поглощаемой энергией импульса в 2430 Дж он может эффективно справляться с электрическими перегрузками. Форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать устройство как в серверных стойках, так и в напольном виде, что обеспечивает большую гибкость при эксплуатации. ИБП поддерживает работу на одной фазе и преобразовывает напряжение в модифицированную синусоиду, обеспечивая оптимальное питание подключенных устройств. Минимальное входное напряжение составляет 140 В, а максимальное — 300 В, что обеспечивает защиту при широком диапазоне входного напряжения. Несмотря на мощность и надежность, время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что является достаточным для обеспечения плавного завершения работы системы или переключения на резервный источник питания. Устройство оборудовано свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей долгосрочную эксплуатацию и минимальные затраты на обслуживание. ИБП CyberPower является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное решение для обеспечения бесперебойного питания и защиты высокотехнологичного оборудования.
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