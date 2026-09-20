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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
941 480 руб.
1 426 370
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568039
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Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный
Промышленный источник бесперебойного питания Powercom серии VGD-II-33RM. Модель VGD-II-25K33RM мощностью 25 кВА. ИБП работает по принципу двойного преобразования (On-Line) 3 фазы и имеет Power Factor 1. Источник может комплектоваться различными батарейными кабинетами, которые могут отличаться как по емкости, так и по сроку службы батарей. ИБП Powercom имеет следующие показатели работы и надежности: LCD экран КДП до 96% DSP - цифровой процессор ИБП оснащен встроенной защитой от обратного тока. ИБП оснащен инвертором на IGBT-транзисторах. ИБП имеет функцию «мягкого старта» при работе с ДГУ и функцию запрета заряда АКБ при работе от генератора Статический и ручной (поддерживающий) байпас в корпусе ИБП Возможность параллельного подключения до 4 ИБП ИБП имеет функцию аварийного отключения и холодный старт
Промышленный источник бесперебойного питания Powercom серии VGD-II-33RM. Модель VGD-II-25K33RM мощностью 25 кВА. ИБП работает по принципу двойного преобразования (On-Line) 3 фазы и имеет Power Factor 1. Источник может комплектоваться различными батарейными кабинетами, которые могут отличаться как по емкости, так и по сроку службы батарей. ИБП Powercom имеет следующие показатели работы и надежности: LCD экран КДП до 96% DSP - цифровой процессор ИБП оснащен встроенной защитой от обратного тока. ИБП оснащен инвертором на IGBT-транзисторах. ИБП имеет функцию «мягкого старта» при работе с ДГУ и функцию запрета заряда АКБ при работе от генератора Статический и ручной (поддерживающий) байпас в корпусе ИБП Возможность параллельного подключения до 4 ИБП ИБП имеет функцию аварийного отключения и холодный старт
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-20K33 20000Вт 20000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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