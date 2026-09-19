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ИБП CyberPower PR1000ERTXL2U купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower PR1000ERTXL2U

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
  • ИБП CyberPower PR1000ERTXL2U - фото 1
  • ИБП CyberPower PR1000ERTXL2U - фото 2
  • ИБП CyberPower PR1000ERTXL2U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477251
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
металлический корпус
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х28
Вес, кг.
14.6

Описание товара ИБП CyberPower PR1000ERTXL2U

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев электроснабжения и других аномалий в сети. Модель с весом 30,2 кг и форм-фактором Rack/Tower предлагает универсальность в установке как в серверной стойке, так и в отдельной башне. ИБП обладает полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 1000 Вт, обеспечивая стабильное питание для ваших устройств. Устройство поддерживает тип формы напряжения «чистая синусоида», что особенно важно для чувствительного оборудования. Эта модель оснащена 10 розетками, что позволяет подключать сразу несколько устройств одновременно. Линейно-интерактивная топология обеспечивает улучшенную коррекцию напряжения, изолируя подключенное оборудование от перепадов и шумов в электрической сети. ИБП оснащен защитой локальной сети, что дополнительно защищает ваше оборудование от скачков напряжения, передающихся по сетевым кабелям. В случае сбоя электропитания, устройство переключается на батарею всего за 4 мс, обеспечивая беспрерывную работу подключенного оборудования. В зависимости от потребности, при полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или активации резервных механизмов. Рабочий диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что делает данный ИБП универсальным решением для различных условий эксплуатации. Элементы дизайна и технические характеристики бренда CyberPower соответствуют самым высоким стандартам надежности и эффективности, делая его оптимальным выбором для защиты вашей электроники.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower PR1000ERTXL2U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
металлический корпус
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев электроснабжения и других аномалий в сети. Модель с весом 30,2 кг и форм-фактором Rack/Tower предлагает универсальность в установке как в серверной стойке, так и в отдельной башне. ИБП обладает полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 1000 Вт, обеспечивая стабильное питание для ваших устройств. Устройство поддерживает тип формы напряжения «чистая синусоида», что особенно важно для чувствительного оборудования. Эта модель оснащена 10 розетками, что позволяет подключать сразу несколько устройств одновременно. Линейно-интерактивная топология обеспечивает улучшенную коррекцию напряжения, изолируя подключенное оборудование от перепадов и шумов в электрической сети. ИБП оснащен защитой локальной сети, что дополнительно защищает ваше оборудование от скачков напряжения, передающихся по сетевым кабелям. В случае сбоя электропитания, устройство переключается на батарею всего за 4 мс, обеспечивая беспрерывную работу подключенного оборудования. В зависимости от потребности, при полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или активации резервных механизмов. Рабочий диапазон входного напряжения варьируется от 165 В до 290 В, что делает данный ИБП универсальным решением для различных условий эксплуатации. Элементы дизайна и технические характеристики бренда CyberPower соответствуют самым высоким стандартам надежности и эффективности, делая его оптимальным выбором для защиты вашей электроники.
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