Источник бесперебойного питания Штиль STR1110SL 8000Вт 10000ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
216 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702742
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
69х45х30
Вес, кг.
89
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль STR1110SL 8000Вт 10000ВА черный
Онлайн ИБП STR1110SL напольного/стоечного (rack/tower) исполнения предназначен для обеспечения резервного электропитания и защиты от нестабильного напряжения техники с суммарной потребляемой мощностью до 10 кВА / 8 кВт.
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Онлайн ИБП STR1110SL напольного/стоечного (rack/tower) исполнения предназначен для обеспечения резервного электропитания и защиты от нестабильного напряжения техники с суммарной потребляемой мощностью до 10 кВА / 8 кВт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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