ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower PR2200ERTXL2U
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежные устройства, предназначенные для защиты и поддержки критически важных систем в случае перебоев электропитания. Рассмотрим одну из моделей с ключевыми характеристиками. Этот ИБП весит 34,4 кг и обладает впечатляющей поглощающей способностью энергии импульса до 2430 Дж, что обеспечивает максимальную защиту подключенного оборудования от скачков напряжения. Устройство оснащено восьмью розетками, что позволяет подключать несколько приборов одновременно. Полная мощность системы составляет 2200 В·А, а активная мощность — 2200 Вт, что гарантирует стабильную работу при значительных нагрузках. Бренд CyberPower известен своими надежными решениями для резервного питания. Данная модель выполнена в форм-факторе Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке — как в стойку, так и в башню. ИБП работает по линейно-интерактивной топологии, поддерживая высокое качество напряжения на выходе. Это однофазное устройство выдает чистую синусоиду напряжения, что делает его идеальным для использования с чувствительным оборудованием. Оно также предоставляет защиту локальной сети, что является важным аспектом для современных IT-инфраструктур. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы оборудования. Диапазон входного напряжения от 165 В до 290 В позволяет адаптироваться к различным условиям электросети. ИБП CyberPower — это высокотехнологичное решение для поддержания работы оборудования в критических ситуациях, гарантируя его безопасное функционирование даже в условиях нестабильного электропитания.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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