Описание товара ИБП APC Smart-UPS X SMX2200RMHV2U

Возможность холодного старта: Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания. Прибор учета потребления электроэнергии: Обеспечивается точный учет потребления энергии в киловатт-часах. «Зеленый» режим: Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования. Высокая эффективность работы в оперативном режиме: Сокращение расходов на коммунальные услуги, снижение тепловыделения. Несколько групп управляемых розеток: Управление несколькими группами розеток отдельно от ИБП может использоваться для перезагрузки «зависшего» устройства путем отключения/включения питания или отключения менее ответственных нагрузок. Своевременное предупреждение о замене батарей: Динамический расчет рекомендованного месяца и года замены батарей для долгосрочного планирования технического обслуживания. Разъем SmartSlot: Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП. Зарядка батарей с применением температурной компенсации: Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей. Светодиодные индикаторы состояния: визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания. Звуковые сигналы: Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки. Network manageable: Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть. Связь ИБП с компьютером через порт USB: Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей). Уведомление об отсутствии соединения с батареей: в случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение. Соединение через последовательный порт: Управление ИБП через последовательный порт. Позволяет избежать дорогостоящих проблем с электропитанием, сохраняя ваш ИТ-оборудования и данных безопасными и доступными: Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем. Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера: Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их. Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения: Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения. Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу: Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией. Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.