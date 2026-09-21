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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
292 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702507
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Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный
Источники бесперебойного питания Ippon – это надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы критически важного оборудования. С активной мощностью 20000 Вт и полной мощностью 20000 В·А данный ИБП обеспечит защиту вашего оборудования даже в самых требовательных условиях.
При весе 59,1 кг он спроектирован в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать его в различные монтажные системы. Топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует непрерывную защиту и качественное питание для вашего оборудования благодаря чистой синусоидальной форме напряжения.
ИБП Ippon создан для использования в трехфазных электрических системах и оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает возможность резервного питания подключенного оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 445 Дж, а защита телефонной линии обеспечит дополнительную безопасность.
При полной нагрузке ИБП способен работать в течение 3 минут, что достаточное время для корректного завершения работы оборудования или переключения на альтернативные источники питания. Для стабильной работы минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет использовать устройство в условиях нестабильного сетевого питания.
ИБП Ippon – идеальный выбор для предприятий, нуждающихся в надежной защите и бесперебойной работе оборудования.
Источники бесперебойного питания Ippon – это надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы критически важного оборудования. С активной мощностью 20000 Вт и полной мощностью 20000 В·А данный ИБП обеспечит защиту вашего оборудования даже в самых требовательных условиях.
При весе 59,1 кг он спроектирован в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать его в различные монтажные системы. Топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует непрерывную защиту и качественное питание для вашего оборудования благодаря чистой синусоидальной форме напряжения.
ИБП Ippon создан для использования в трехфазных электрических системах и оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает возможность резервного питания подключенного оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 445 Дж, а защита телефонной линии обеспечит дополнительную безопасность.
При полной нагрузке ИБП способен работать в течение 3 минут, что достаточное время для корректного завершения работы оборудования или переключения на альтернативные источники питания. Для стабильной работы минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет использовать устройство в условиях нестабильного сетевого питания.
ИБП Ippon – идеальный выбор для предприятий, нуждающихся в надежной защите и бесперебойной работе оборудования.
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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