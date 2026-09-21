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Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
292 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702507
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
напольный
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
520
Максимальная поглощаемая энергия импульса
445
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х62х56
Вес, кг.
145.8

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный

Источники бесперебойного питания Ippon – это надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы критически важного оборудования. С активной мощностью 20000 Вт и полной мощностью 20000 В·А данный ИБП обеспечит защиту вашего оборудования даже в самых требовательных условиях. При весе 59,1 кг он спроектирован в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать его в различные монтажные системы. Топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует непрерывную защиту и качественное питание для вашего оборудования благодаря чистой синусоидальной форме напряжения. ИБП Ippon создан для использования в трехфазных электрических системах и оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает возможность резервного питания подключенного оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 445 Дж, а защита телефонной линии обеспечит дополнительную безопасность. При полной нагрузке ИБП способен работать в течение 3 минут, что достаточное время для корректного завершения работы оборудования или переключения на альтернативные источники питания. Для стабильной работы минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет использовать устройство в условиях нестабильного сетевого питания. ИБП Ippon – идеальный выбор для предприятий, нуждающихся в надежной защите и бесперебойной работе оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova Unity RT 3-3 20K PM 20000Вт 20000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
напольный
Активная мощность, Вт
20000
Полная мощность, ВА
20000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
520
Максимальная поглощаемая энергия импульса
445
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon – это надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы критически важного оборудования. С активной мощностью 20000 Вт и полной мощностью 20000 В·А данный ИБП обеспечит защиту вашего оборудования даже в самых требовательных условиях. При весе 59,1 кг он спроектирован в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать его в различные монтажные системы. Топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует непрерывную защиту и качественное питание для вашего оборудования благодаря чистой синусоидальной форме напряжения. ИБП Ippon создан для использования в трехфазных электрических системах и оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает возможность резервного питания подключенного оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 445 Дж, а защита телефонной линии обеспечит дополнительную безопасность. При полной нагрузке ИБП способен работать в течение 3 минут, что достаточное время для корректного завершения работы оборудования или переключения на альтернативные источники питания. Для стабильной работы минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет использовать устройство в условиях нестабильного сетевого питания. ИБП Ippon – идеальный выбор для предприятий, нуждающихся в надежной защите и бесперебойной работе оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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