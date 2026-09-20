ИБП CyberPower OL5KERTHD
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower OL5KERTHD
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежные устройства, которые обеспечивают стабильную и качественную электропитание для ваших устройств. Этот ИБП имеет вес 42 кг и поддерживает защиту локальной сети, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для ваших сетевых соединений. Устройство оснащено 6 розетками, что позволяет подключать несколько приборов одновременно. Оно обеспечивает полную мощность 5000 В·А и активную мощность 5000 Вт, гарантируя, что даже самые мощные устройства будут бесперебойно работать в случае перебоев в электроснабжении. ИБП CyberPower использует чистую синусоиду в качестве формы напряжения, что подходит для оборудования, чувствительного к качеству электричества. Устройство сочетает в себе универсальный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет установить его как в стойку, так и использовать в напольном исполнении. Топология с двойным преобразованием (онлайн) свидетельствует о высоком уровне защиты и отвечает самым строгим требованиям к надежности. ИБП поддерживает одну фазу, обеспечивая при этом стабильную работу при входном напряжении от 165 В до 290 В. Устройство поддерживает время работы при полной нагрузке до 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы системы или переключения на альтернативный источник питания. Оно оснащено свинцово-кислотной батареей, известной своей надежностью и долговечностью. ИБП CyberPower — это выбор профессионалов для защиты критически важных систем и оборудования.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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