Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
437 750 руб. 
Начислим 8014 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM
437 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Размеры в упаковке, см
89х58х25
Вес, кг.
32

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM

Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки. Защита телефонной линии/коммуникационной сети. Кнопка включения.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Описание
Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки. Защита телефонной линии/коммуникационной сети. Кнопка включения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM - по цене 437750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...