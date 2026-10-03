ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
интерактивный
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Время работы при полной нагрузке
4 мин
Тип розеток
IEC 320 C13 (компьютерный)
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
417 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646069
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Китай
Топология
интерактивный
Особенности
аккумуляторные батареи с возможностью горячей замены, многофункциональный матричный ЖК-дисплей поддерживает интуитивное управление и быструю настройку
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4 мс
Время работы при полной нагрузке
4 мин
Мин. входное напряжение, В
300 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип розеток
IEC 320 C13 (компьютерный)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х57х27
Вес, кг.
48.1
Описание товара ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W
ИБП CyberPower 3000VA/3000W (PR3000ERTXL2UA) - надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.
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Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Китай
Топология
интерактивный
Особенности
аккумуляторные батареи с возможностью горячей замены, многофункциональный матричный ЖК-дисплей поддерживает интуитивное управление и быструю настройку
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4 мс
Время работы при полной нагрузке
4 мин
Мин. входное напряжение, В
300 В
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип розеток
IEC 320 C13 (компьютерный)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
ИБП CyberPower 3000VA/3000W (PR3000ERTXL2UA) - надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.
ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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