Top.Mail.Ru
ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W - фото 1
ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W - фото 2
ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
интерактивный
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Время работы при полной нагрузке
4 мин
Тип розеток
IEC 320 C13 (компьютерный)
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W - фото 1
  • ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W - фото 2
  • ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
417 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646069
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Китай
Топология
интерактивный
Особенности
аккумуляторные батареи с возможностью горячей замены, многофункциональный матричный ЖК-дисплей поддерживает интуитивное управление и быструю настройку
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4 мс
Время работы при полной нагрузке
4 мин
Мин. входное напряжение, В
300 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип розеток
IEC 320 C13 (компьютерный)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х57х27
Вес, кг.
48.1

Описание товара ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W

ИБП CyberPower 3000VA/3000W (PR3000ERTXL2UA) - надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Китай
Топология
интерактивный
Особенности
аккумуляторные батареи с возможностью горячей замены, многофункциональный матричный ЖК-дисплей поддерживает интуитивное управление и быструю настройку
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Тип формы напряжения
синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4 мс
Время работы при полной нагрузке
4 мин
Мин. входное напряжение, В
300 В
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип розеток
IEC 320 C13 (компьютерный)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП CyberPower 3000VA/3000W (PR3000ERTXL2UA) - надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower PR3000ERTXL2UA NEW Line-Interactive 3000VA/3000W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...