Top.Mail.Ru
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U - фото 1
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U - фото 2
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U - фото 3
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U - фото 3
  • ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55810
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х60х48
Вес, кг.
130

Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании APC представляют собой надежное решение для защиты вашего критически важного оборудования от перебоев в электропитании и перекосов напряжения. Данная модель, выполненная в форм-факторе Rack, идеально подходит для размещения в серверных стойках, экономя пространство и обеспечивая удобный доступ для обслуживания. ИБП оснащен двойным преобразованием (топология: Онлайн), что позволяет обеспечивать чистое и стабильное питание с выходной формой напряжения в виде чистой синусоиды. Это идеальный выбор для оборудования, чувствительного к колебаниям питания. С активной мощностью в 10000 Вт и полной мощностью 10000 В·А, ИБП способен надежно поддерживать работу ваших устройств даже при значительных нагрузках. Он подходит для однофазных систем и поддерживает подключение через розетки типа C13, в количестве шести штук. ИБП от APC имеет встроенную защиту локальной сети, что дополнительно обеспечивает безопасность вашего оборудования от скачков напряжения и помех. Даже при полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение 3 минут, предоставляя достаточно времени для активации резервных решений или безопасного завершения работы систем. Диапазон входного напряжения составляет от 150 В до 300 В, что позволяет устройству стабильно функционировать при широком спектре входных условий. Для накопления энергии используются свинцово-кислотные батареи, известные своей надежностью и долговечностью. Этот ИБП — идеальное решение для обеспечения непрерывной работы вашего оборудования, минимизации простоя и защите данных в критически важных приложениях.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании APC представляют собой надежное решение для защиты вашего критически важного оборудования от перебоев в электропитании и перекосов напряжения. Данная модель, выполненная в форм-факторе Rack, идеально подходит для размещения в серверных стойках, экономя пространство и обеспечивая удобный доступ для обслуживания. ИБП оснащен двойным преобразованием (топология: Онлайн), что позволяет обеспечивать чистое и стабильное питание с выходной формой напряжения в виде чистой синусоиды. Это идеальный выбор для оборудования, чувствительного к колебаниям питания. С активной мощностью в 10000 Вт и полной мощностью 10000 В·А, ИБП способен надежно поддерживать работу ваших устройств даже при значительных нагрузках. Он подходит для однофазных систем и поддерживает подключение через розетки типа C13, в количестве шести штук. ИБП от APC имеет встроенную защиту локальной сети, что дополнительно обеспечивает безопасность вашего оборудования от скачков напряжения и помех. Даже при полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение 3 минут, предоставляя достаточно времени для активации резервных решений или безопасного завершения работы систем. Диапазон входного напряжения составляет от 150 В до 300 В, что позволяет устройству стабильно функционировать при широком спектре входных условий. Для накопления энергии используются свинцово-кислотные батареи, известные своей надежностью и долговечностью. Этот ИБП — идеальное решение для обеспечения непрерывной работы вашего оборудования, минимизации простоя и защите данных в критически важных приложениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI 6U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...