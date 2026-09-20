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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
30000
Полная мощность, ВА
30000
Количество фаз
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 081 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541332
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Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные и высокопроизводительные устройства, обеспечивающие защиту ваших электронных систем от перебоев в электроснабжении. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, идеально подойдет для крупных коммерческих и промышленных объектов, где требуется высокая мощность и надежность.
Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, и данный ИБП не является исключением. Имея вес 88,5 кг и полную мощность 30000 В·А (активная мощность 30000 Вт), это устройство способно эффективно работать в самых сложных условиях. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает постоянное бесперебойное питание, минимизируя риск повреждений оборудования из-за скачков напряжения или кратковременных отключений.
Этот трехфазный ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 138 В до 485 В, что позволяет использовать его в различных электрических сетях. Он использует свинцово-кислотные батареи, обладающие длительным сроком службы и надежностью в критичных ситуациях.
ИБП Powercom с модифицированной синусоидой напряжения является оптимальным выбором для защищаемой техники, обеспечивая стабильную работу даже в условиях нестабильного электропитания. Доверяйте Powercom для защиты ваших бизнес-процессов от неожиданных сбоев в энергоснабжении.
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные и высокопроизводительные устройства, обеспечивающие защиту ваших электронных систем от перебоев в электроснабжении. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, идеально подойдет для крупных коммерческих и промышленных объектов, где требуется высокая мощность и надежность.
Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, и данный ИБП не является исключением. Имея вес 88,5 кг и полную мощность 30000 В·А (активная мощность 30000 Вт), это устройство способно эффективно работать в самых сложных условиях. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает постоянное бесперебойное питание, минимизируя риск повреждений оборудования из-за скачков напряжения или кратковременных отключений.
Этот трехфазный ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 138 В до 485 В, что позволяет использовать его в различных электрических сетях. Он использует свинцово-кислотные батареи, обладающие длительным сроком службы и надежностью в критичных ситуациях.
ИБП Powercom с модифицированной синусоидой напряжения является оптимальным выбором для защищаемой техники, обеспечивая стабильную работу даже в условиях нестабильного электропитания. Доверяйте Powercom для защиты ваших бизнес-процессов от неожиданных сбоев в энергоснабжении.
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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