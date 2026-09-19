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ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный

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ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный - фото 1
ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный - фото 2
ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
80000
Полная мощность, ВА
80000
Количество фаз
3
Время работы при полной нагрузке
6
Тип розеток
Клеммный блок
  • ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный - фото 1
  • ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный - фото 2
  • ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
702 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358062
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Гарантия производителя распространяется только в случае выполнения пуско-наладочных работ инженерами Ippon.
Активная мощность, Вт
80000
Полная мощность, ВА
80000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
40
Макс. входное напряжение, В
70
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Габаритные размеры (ШхВхГ)
360 х 790 х 1010 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, кг.
142

Описание товара ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для обеспечения надежного и стабильного электроснабжения критически важных систем.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Гарантия производителя распространяется только в случае выполнения пуско-наладочных работ инженерами Ippon.
Активная мощность, Вт
80000
Полная мощность, ВА
80000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
40
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
70
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Габаритные размеры (ШхВхГ)
360 х 790 х 1010 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для обеспечения надежного и стабильного электроснабжения критически важных систем.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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