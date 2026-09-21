Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
120000
Полная мощность, ВА
120000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 473 875 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702512
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
120000
Полная мощность, ВА
120000
Размеры в упаковке, см
70х55х43
Вес, кг.
169
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный
Серия ИБП трехфазных источников бесперебойного питания Intatum – компактные моноблочные напольные бестрансформаторные трехфазные бесперебойники, предназначенные для питания критически важных нагрузок. ИБП Intatum ML 120K мощностью 120 кВА представляет собой высокотехнологичное решение для защиты электропитания оборудования в различных сферах, таких как коммерческие здания, логистические центры, вспомогательные системы, розничная и электронная торговля, образовательные учреждения и финансовые организации.
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
120000
Полная мощность, ВА
120000
Серия ИБП трехфазных источников бесперебойного питания Intatum – компактные моноблочные напольные бестрансформаторные трехфазные бесперебойники, предназначенные для питания критически важных нагрузок. ИБП Intatum ML 120K мощностью 120 кВА представляет собой высокотехнологичное решение для защиты электропитания оборудования в различных сферах, таких как коммерческие здания, логистические центры, вспомогательные системы, розничная и электронная торговля, образовательные учреждения и финансовые организации.
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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