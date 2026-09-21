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Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
120000
Полная мощность, ВА
120000
  • Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 473 875 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702512
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
120000
Полная мощность, ВА
120000
Размеры в упаковке, см
70х55х43
Вес, кг.
169

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный

Серия ИБП трехфазных источников бесперебойного питания Intatum – компактные моноблочные напольные бестрансформаторные трехфазные бесперебойники, предназначенные для питания критически важных нагрузок. ИБП Intatum ML 120K мощностью 120 кВА представляет собой высокотехнологичное решение для защиты электропитания оборудования в различных сферах, таких как коммерческие здания, логистические центры, вспомогательные системы, розничная и электронная торговля, образовательные учреждения и финансовые организации.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
120000
Полная мощность, ВА
120000
Описание
Серия ИБП трехфазных источников бесперебойного питания Intatum – компактные моноблочные напольные бестрансформаторные трехфазные бесперебойники, предназначенные для питания критически важных нагрузок. ИБП Intatum ML 120K мощностью 120 кВА представляет собой высокотехнологичное решение для защиты электропитания оборудования в различных сферах, таких как коммерческие здания, логистические центры, вспомогательные системы, розничная и электронная торговля, образовательные учреждения и финансовые организации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Intatum ML 120K 120000Вт 120000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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