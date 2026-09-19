ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших критически важных систем от перебоев и нестабильности в питании. Эта мощная модель обладает весом 66,5 кг и активной мощностью 10000 Вт, что делает её идеальным выбором для крупных офисов и серверных помещений. Среди основных характеристики ИБП Ippon выделяется наличие 8 розеток с питанием от батареи, обеспечивая полную поддержку всех подключенных устройств даже в случае отключения электроэнергии. Полная мощность устройства составляет 10000 В·А, а топология с двойным преобразованием гарантирует чистый и стабильный выходной сигнал. Минимальное входное напряжение устройства составляет 160 В, а максимальное — 275 В, что позволяет ИБП эффективно работать в условиях колеблющегося напряжения. С форм-фактором Rack/Tower, устройство предоставляет гибкость в его установке, а время переключения на батарею всего 6 мс обеспечивает бесперебойную поддержку без задержек. ИБП Ippon поддерживает модифицированную синусоиду формы напряжения и имеет время работы при полной нагрузке в 2 минуты, обеспечивая время для безопасного завершения работы подключенных систем. Это устройство с одной фазой делает его совместимым с большинством стандартных электрических систем. С таким мониторингом и защитой электроники, как у ИБП Ippon, ваша техника всегда будет находиться в безопасности, даже в нестабильных условиях электросети.
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