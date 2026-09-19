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ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный

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ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 1
ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 2
ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 3
ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 4
ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 5
ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 6
ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 7
ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 8
ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 9
ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 10
ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 4
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 5
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 6
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 7
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 8
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 9
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 10
  • ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
377 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358061
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x86x573 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, кг.
18

Описание товара ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой современные решения для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и перебоев в электроснабжении. Представляем вам одну из самых мощных моделей этого бренда, обладающую рядом впечатляющих характеристик. Этот ИБП предлагает полную мощность в 6000 В·А и активную мощность в 6000 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения бесперебойной работы критически важного оборудования. Он имеет форм-фактор Rack, что позволяет удобно разместить его в стойке серверного оборудования, экономя пространство в вашем техническом помещении. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн топология), данная модель обеспечивает стабильное и надежное электропитание. Это помогает предотвратить возможные сбои и защитить вашу технику от повреждений при скачках напряжения. ИБП генерируют напряжение с чистой синусоидальной волной, что обеспечивает максимальную совместимость с самыми чувствительными устройствами. Модель оснащена восемью розетками для подключения устройств, все они работают от батареи, что позволяет вам подключить все необходимое оборудование. В случае полного отключения энергии, батареи обеспечат 4 минуты работы при полной нагрузке, что достаточно для корректного завершения работы устройств или переключения на резервные источники питания. Кроме того, ИБП Ippon обеспечивает защиту локальной сети, что дополнительно улучшает безопасность в критически важных ситуациях. Диапазон входного напряжения составляет от 110 В до 275 В, что позволяет использовать устройство в самых различных условиях электропитания. Вес устройства составляет 59,1 кг, что следует учитывать при установке и интеграции его в вашу систему электропитания. Ippon — это надежный выбор, когда дело касается защиты вашего оборудования и бесперебойной работы вашего бизнеса.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Ippon Innova RT II 6000 черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
275
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x86x573 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой современные решения для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и перебоев в электроснабжении. Представляем вам одну из самых мощных моделей этого бренда, обладающую рядом впечатляющих характеристик. Этот ИБП предлагает полную мощность в 6000 В·А и активную мощность в 6000 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения бесперебойной работы критически важного оборудования. Он имеет форм-фактор Rack, что позволяет удобно разместить его в стойке серверного оборудования, экономя пространство в вашем техническом помещении. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн топология), данная модель обеспечивает стабильное и надежное электропитание. Это помогает предотвратить возможные сбои и защитить вашу технику от повреждений при скачках напряжения. ИБП генерируют напряжение с чистой синусоидальной волной, что обеспечивает максимальную совместимость с самыми чувствительными устройствами. Модель оснащена восемью розетками для подключения устройств, все они работают от батареи, что позволяет вам подключить все необходимое оборудование. В случае полного отключения энергии, батареи обеспечат 4 минуты работы при полной нагрузке, что достаточно для корректного завершения работы устройств или переключения на резервные источники питания. Кроме того, ИБП Ippon обеспечивает защиту локальной сети, что дополнительно улучшает безопасность в критически важных ситуациях. Диапазон входного напряжения составляет от 110 В до 275 В, что позволяет использовать устройство в самых различных условиях электропитания. Вес устройства составляет 59,1 кг, что следует учитывать при установке и интеграции его в вашу систему электропитания. Ippon — это надежный выбор, когда дело касается защиты вашего оборудования и бесперебойной работы вашего бизнеса.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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