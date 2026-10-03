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ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W

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ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W - фото 1
ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W - фото 2
ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Общее количество розеток
9
  • ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W - фото 1
  • ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W - фото 2
  • ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
494 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646077
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Особенности
высокий КПД, цветной информативный ЖК-дисплей, увеличение времени автономии, вентилятор охлаждения с регулировкой скорости вращения, интеллектуальная зарядка батарей
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1335
Общее количество розеток
9
Размеры в упаковке, см
90х58х48
Вес, кг.
88.3

Описание товара ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W

ИБП CyberPower OLS6KERT5U с двойным преобразованием энергии и встроенной облачной картой удаленного доступа для простого мониторинга и управления питанием. Серия Online для профессионального применения выполнена по топологии двойного преобразования энергии, что обеспечивает выходной сигнал напряжения в виде чистой синусоиды. Выходной коэффициент мощности ИБП равен 1, что обеспечивает большую полезную мощность для критически важных устройств при меньшей занимаемой площади

Отзывы о товаре ИБП CyberPower OLS10KERT5U Online 10000VA/10000W




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Особенности
высокий КПД, цветной информативный ЖК-дисплей, увеличение времени автономии, вентилятор охлаждения с регулировкой скорости вращения, интеллектуальная зарядка батарей
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1335
Общее количество розеток
9
Описание
ИБП CyberPower OLS6KERT5U с двойным преобразованием энергии и встроенной облачной картой удаленного доступа для простого мониторинга и управления питанием. Серия Online для профессионального применения выполнена по топологии двойного преобразования энергии, что обеспечивает выходной сигнал напряжения в виде чистой синусоиды. Выходной коэффициент мощности ИБП равен 1, что обеспечивает большую полезную мощность для критически важных устройств при меньшей занимаемой площади
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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