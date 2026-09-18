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ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U

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ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U - фото 1
ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U - фото 2
ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U - фото 3
ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U - фото 4
ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
4500
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
10
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
  • ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U - фото 1
  • ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U - фото 2
  • ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U - фото 3
  • ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U - фото 4
  • ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
637 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294835
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
4500
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
288
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x220x645 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х59х36
Вес, кг.
120.1

Описание товара ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U

Источники бесперебойного питания CyberPower - это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. В этой модели сочетаются высокая мощность и функциональность, что делает ее отличным выбором для офисов, серверных и других критически важных приложений. Этот ИБП обладает активной мощностью в 4500 Вт и полной мощностью 6000 В·А, обеспечивая высокую эффективность и надежную работу подключенного оборудования. При весе 103,5 кг и форм-факторе Rack/Tower, устройство может легко интегрироваться в существующую инфраструктуру, предлагая гибкость в установке. ИБП CyberPower предлагает 10 розеток с питанием от батареи, что позволяет защитить значительное количество устройств одновременно. Защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительный уровень безопасности для ваших коммуникационных систем. Благодаря линейно-интерактивной топологии и чистой синусоидальной форме напряжения, эта модель обеспечивает стабильное питание, минимизируя риски, связанные с колебаниями напряжения. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует непрерывность работы даже при внезапных перебоях в электроснабжении. При полной нагрузке устройство способно работать на протяжении 10 минут, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить важную информацию. Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 810 Дж, защищая подключенное оборудование от скачков напряжения и импульсных помех. ИБП от CyberPower – это идеальное сочетание функциональности, надежности и безопасности для вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
4500
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
288
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x220x645 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower - это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. В этой модели сочетаются высокая мощность и функциональность, что делает ее отличным выбором для офисов, серверных и других критически важных приложений. Этот ИБП обладает активной мощностью в 4500 Вт и полной мощностью 6000 В·А, обеспечивая высокую эффективность и надежную работу подключенного оборудования. При весе 103,5 кг и форм-факторе Rack/Tower, устройство может легко интегрироваться в существующую инфраструктуру, предлагая гибкость в установке. ИБП CyberPower предлагает 10 розеток с питанием от батареи, что позволяет защитить значительное количество устройств одновременно. Защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительный уровень безопасности для ваших коммуникационных систем. Благодаря линейно-интерактивной топологии и чистой синусоидальной форме напряжения, эта модель обеспечивает стабильное питание, минимизируя риски, связанные с колебаниями напряжения. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует непрерывность работы даже при внезапных перебоях в электроснабжении. При полной нагрузке устройство способно работать на протяжении 10 минут, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить важную информацию. Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 810 Дж, защищая подключенное оборудование от скачков напряжения и импульсных помех. ИБП от CyberPower – это идеальное сочетание функциональности, надежности и безопасности для вашего оборудования.
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Отзывы


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