ИБП CyberPower OL6KERTHD
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower OL6KERTHD
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой высокоэффективное и надежное решение для защиты ваших электроустройств. Оснащенные активной мощностью в 6000 Вт и полной мощностью 6000 В·А, эти устройства гарантируют стабильную и качественную подачу электроэнергии даже в самых экстремальных условиях. Уникальная топология с двойным преобразованием (Онлайн) обеспечивает бесперебойную работу и защиту оборудования. CyberPower предлагает ИБП форм-фактора Rack/Tower, что делает их универсальным решением для различных установок. Вес источника составляет 42 кг, что является оптимальным для помещений с ограниченным пространством и требованиями к оснащению стойки. ИБП оснащены функцией защиты локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования в случае перепадов напряжения или сбоев в электросети. Устройство поддерживает входное напряжение от 165 В до 290 В, что позволяет стабильно работать в условиях нестабильного электроснабжения. ИБП CyberPower имеет защиту от импульсных перенапряжений с максимальной поглощаемой энергией импульса в 2430 Дж, обеспечивая надежную защиту подключенных устройств. Шесть розеток обеспечивают соединение с различными устройствами, предлагая гибкость и удобство в использовании. Однофазное подключение и форма выходного напряжения в виде чистой синусоиды обеспечивают совместимость с наиболее чувствительным электронным оборудованием. В экстренных ситуациях время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, позволяя вам безопасно завершить работу и избежать потери данных. Производство расположено в Китае, где используется высокотехнологичное оборудование и контроль качества, что гарантирует долговечность и надежность продукции CyberPower.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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