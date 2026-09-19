ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI-NC черный
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Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%288 020 руб. 514 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358036
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, кг.
24.3
Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI-NC черный
ИБП APC Smart-UPS SRT 2200 ВА 230 В, стоечное исполнение. On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов. Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для установки в стойку, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, USB кабель, Гарантийная карта.
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Теги товара: APC Smart-UPS
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ИБП APC Smart-UPS SRT 2200 ВА 230 В, стоечное исполнение. On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов. Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для установки в стойку, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, USB кабель, Гарантийная карта.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC 1000VA
Теги товара: APC Smart-UPS
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC 1000VA
Теги товара: APC Smart-UPS
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