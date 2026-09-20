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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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поддержка SNMP, возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х55х28
Вес, кг.
40.47
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ERTXL2U
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежное решение для обеспечения стабильного электропитания вашей техники. Модель с форм-фактором Rack/Tower сочетает в себе высокую производительность и универсальные возможности установки.
С активной мощностью 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, этот ИБП подходит для защиты оборудования в широком диапазоне сценариев использования. Он использует линейно-интерактивную топологию с чистой синусоидой, что обеспечивает стабильное и качественное питание даже для чувствительной электроники.
Благодаря времени переключения на батарею всего 4 мс, ваше оборудование будет защищено от перебоев в электроснабжении с минимальным перерывом. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно.
CyberPower также заботится о защите вашей локальной сети, предлагая встроенную защиту сетевых соединений. Это устройство способно справляться с импульсами и выбросами напряжения благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 2430 Дж.
При весе 32 кг этот ИБП сохраняет компактность и удобство установки в различные конфигурации и пространства. Он обеспечивает 1 минуту работы при полной нагрузке, что дает вам дополнительное время для корректного завершения работы и сохранения данных во время отключений электроэнергии.
ИБП CyberPower — это надежность и качество, подтвержденные мировой репутацией бренда, идеальное приобретение для обеспечения защиты вашего оборудования от сбоя электроснабжения и других электрических аномалий.
поддержка SNMP, возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежное решение для обеспечения стабильного электропитания вашей техники. Модель с форм-фактором Rack/Tower сочетает в себе высокую производительность и универсальные возможности установки.
С активной мощностью 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, этот ИБП подходит для защиты оборудования в широком диапазоне сценариев использования. Он использует линейно-интерактивную топологию с чистой синусоидой, что обеспечивает стабильное и качественное питание даже для чувствительной электроники.
Благодаря времени переключения на батарею всего 4 мс, ваше оборудование будет защищено от перебоев в электроснабжении с минимальным перерывом. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно.
CyberPower также заботится о защите вашей локальной сети, предлагая встроенную защиту сетевых соединений. Это устройство способно справляться с импульсами и выбросами напряжения благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 2430 Дж.
При весе 32 кг этот ИБП сохраняет компактность и удобство установки в различные конфигурации и пространства. Он обеспечивает 1 минуту работы при полной нагрузке, что дает вам дополнительное время для корректного завершения работы и сохранения данных во время отключений электроэнергии.
ИБП CyberPower — это надежность и качество, подтвержденные мировой репутацией бренда, идеальное приобретение для обеспечения защиты вашего оборудования от сбоя электроснабжения и других электрических аномалий.
Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ERTXL2U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 340300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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