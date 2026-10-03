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ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) купить с доставкой в Москве
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ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B)

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ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 1
ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 2
ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 3
ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 4
ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 5
ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
60000
Полная мощность, ВА
60000
Количество фаз
3
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
3
  • ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 1
  • ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 2
  • ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 3
  • ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 4
  • ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 5
  • ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
347 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644835
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Характеристики

Бренд
nJoy
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, Работа в режиме одной фазы, 3(вх.) фазы в 1(вых.), 3(вх.) фазы в 3(вых.)
Активная мощность, Вт
60000
Полная мощность, ВА
60000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
190
Макс. входное напряжение, В
520
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
36x101x79 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х6
Вес, кг.
136

Описание товара ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B)

**Источник бесперебойного питания nJoy Garun 60KL On-line 60000W/60000VA (UP33TOP160KGAAZ01B) (009434)** — это устройство, которое обеспечивает непрерывное электропитание подключённой нагрузки при кратковременном отключении основного источника электропитания. **Основные характеристики:** * мощность: 60 000 ВА / 60 000 Вт; * тип: онлайн; * форма выходного сигнала: чистая синусоида; * количество выходных разъемов питания: 8 (из них с питанием от батарей — 8); * интерфейсы: USB, RS-232; * время зарядки: 4 часа. Это лишь некоторые из характеристик устройства. Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться к документации или официальному сайту производителя. Обратите внимание, что перед использованием любого технического устройства необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и соблюдать все меры предосторожности.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП nJoy Garun 60KL On-line 60000W (UP33TOP160KGAAZ01B)




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Характеристики
Бренд
nJoy
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, Работа в режиме одной фазы, 3(вх.) фазы в 1(вых.), 3(вх.) фазы в 3(вых.)
Активная мощность, Вт
60000
Полная мощность, ВА
60000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
190
Макс. входное напряжение, В
520
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
36x101x79 см
Страна производитель
Китай
Описание
**Источник бесперебойного питания nJoy Garun 60KL On-line 60000W/60000VA (UP33TOP160KGAAZ01B) (009434)** — это устройство, которое обеспечивает непрерывное электропитание подключённой нагрузки при кратковременном отключении основного источника электропитания. **Основные характеристики:** * мощность: 60 000 ВА / 60 000 Вт; * тип: онлайн; * форма выходного сигнала: чистая синусоида; * количество выходных разъемов питания: 8 (из них с питанием от батарей — 8); * интерфейсы: USB, RS-232; * время зарядки: 4 часа. Это лишь некоторые из характеристик устройства. Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться к документации или официальному сайту производителя. Обратите внимание, что перед использованием любого технического устройства необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и соблюдать все меры предосторожности.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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