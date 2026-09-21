Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
221 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702747
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Размеры в упаковке, см
66х57х25
Вес, кг.
65
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый
Напольный онлайн ИБП ST1110SL обеспечит резервное электропитание и защиту от перепадов сетевого напряжения всей бытовой техники в доме или квартире. Встроенные аккумуляторы позволят ИБП при 60% уровне загрузки обеспечить автономную работу потребителей в течение 5 минут. Этого будет достаточно, чтобы в случае пропадания напряжения безразрывно перевести питание нагрузки на генератор или безопасно завершить её работу. Для увеличения времени автономной работы (до 1 ч при 60% загрузке) к ИБП также можно подключить внешние батарейные модули.
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Напольный онлайн ИБП ST1110SL обеспечит резервное электропитание и защиту от перепадов сетевого напряжения всей бытовой техники в доме или квартире. Встроенные аккумуляторы позволят ИБП при 60% уровне загрузки обеспечить автономную работу потребителей в течение 5 минут. Этого будет достаточно, чтобы в случае пропадания напряжения безразрывно перевести питание нагрузки на генератор или безопасно завершить её работу. Для увеличения времени автономной работы (до 1 ч при 60% загрузке) к ИБП также можно подключить внешние батарейные модули.
Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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