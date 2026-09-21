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Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
221 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702747
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Размеры в упаковке, см
66х57х25
Вес, кг.
65

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый

Напольный онлайн ИБП ST1110SL обеспечит резервное электропитание и защиту от перепадов сетевого напряжения всей бытовой техники в доме или квартире. Встроенные аккумуляторы позволят ИБП при 60% уровне загрузки обеспечить автономную работу потребителей в течение 5 минут. Этого будет достаточно, чтобы в случае пропадания напряжения безразрывно перевести питание нагрузки на генератор или безопасно завершить её работу. Для увеличения времени автономной работы (до 1 ч при 60% загрузке) к ИБП также можно подключить внешние батарейные модули.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль ST1110SL 8000Вт 10000ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Описание
Напольный онлайн ИБП ST1110SL обеспечит резервное электропитание и защиту от перепадов сетевого напряжения всей бытовой техники в доме или квартире. Встроенные аккумуляторы позволят ИБП при 60% уровне загрузки обеспечить автономную работу потребителей в течение 5 минут. Этого будет достаточно, чтобы в случае пропадания напряжения безразрывно перевести питание нагрузки на генератор или безопасно завершить её работу. Для увеличения времени автономной работы (до 1 ч при 60% загрузке) к ИБП также можно подключить внешние батарейные модули.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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