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ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U

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ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U - фото 2
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ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
6
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
  • ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U - фото 1
  • ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U - фото 2
  • ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U - фото 3
  • ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U - фото 4
  • ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 000 руб. 
Начислим 18158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538932
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U
230 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
металлический корпус, поддержка SNMP, возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х56х27
Вес, кг.
38.8

Описание товара ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U

Источник бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляет собой надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Обладая весом 32 кг и активной мощностью 1500 Вт, этот ИБП обеспечивает достаточную мощность для поддержки связанных устройств в критических ситуациях. CyberPower предлагает 10 розеток, работающих от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 2430 Дж, что гарантирует надежную защиту от скачков напряжения. Полная мощность устройства достигает 1500 В·А, что делает его идеальным выбором для различных профессиональных и домашних приложений. Данный ИБП имеет линейно-интерактивную топологию, что способствует более стабильному выходному напряжению, а тип формы напряжения представлен в виде модифицированной синусоиды. Это обеспечивает совместимость с широким спектром электронных устройств. Универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет размещать устройство как в стандартной стойке, так и в вертикальном положении, что увеличивает гибкость установки. ИБП поддерживает однофазную систему, а встроенная защита локальной сети помогает предотвратить повреждение оборудования от сетевых перепадов. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность отключения ваших устройств. При полной нагрузке ИБП способен работать до 6 минут, обеспечивая вам достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Бренд CyberPower известен своим качеством и инновациями в области бесперебойных источников питания, и эта модель не является исключением, предоставляя пользователям полный набор функций и надежную защиту.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
металлический корпус, поддержка SNMP, возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
6
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляет собой надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Обладая весом 32 кг и активной мощностью 1500 Вт, этот ИБП обеспечивает достаточную мощность для поддержки связанных устройств в критических ситуациях. CyberPower предлагает 10 розеток, работающих от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 2430 Дж, что гарантирует надежную защиту от скачков напряжения. Полная мощность устройства достигает 1500 В·А, что делает его идеальным выбором для различных профессиональных и домашних приложений. Данный ИБП имеет линейно-интерактивную топологию, что способствует более стабильному выходному напряжению, а тип формы напряжения представлен в виде модифицированной синусоиды. Это обеспечивает совместимость с широким спектром электронных устройств. Универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет размещать устройство как в стандартной стойке, так и в вертикальном положении, что увеличивает гибкость установки. ИБП поддерживает однофазную систему, а встроенная защита локальной сети помогает предотвратить повреждение оборудования от сетевых перепадов. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность отключения ваших устройств. При полной нагрузке ИБП способен работать до 6 минут, обеспечивая вам достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Бренд CyberPower известен своим качеством и инновациями в области бесперебойных источников питания, и эта модель не является исключением, предоставляя пользователям полный набор функций и надежную защиту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U - стоимость товара 230000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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