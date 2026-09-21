Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT3000IC 2700Вт 3000ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT3000IC 2700Вт 3000ВА черный
Источник бесперебойного питания APC SMT3000IC - это надежное и качественное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования. Произведенный известным брендом APC, этот ИБП зарекомендовал себя на рынке как надежный и эффективный инструмент для защиты вашей техники от возможных перебоев в электроснабжении. APC SMT3000IC обеспечивает бесперебойное питание для вашего оборудования, что позволяет избежать потери данных и выхода из строя техники. Благодаря этому, вы можете быть уверены в сохранности ваших данных и стабильной работе оборудования. ИБП APC SMT3000IC оснащен технологией AVR (Automatic Voltage Regulation), которая автоматически регулирует напряжение в сети, предотвращая возможные скачки и падения напряжения. Это обеспечивает стабильное и безопасное питание для вашей техники, что особенно важно для чувствительных к перепадам напряжения устройств. APC SMT3000IC также оснащен функцией холодного старта, которая позволяет запускать ИБП даже при отсутствии питания в сети. Это позволяет вам быстро и без проблем начать работу с ИБП после его подключения к электросети. ИБП APC SMT3000IC имеет компактные размеры и легкий вес, что делает его удобным для транспортировки и установки. В целом, ИБП APC SMT3000IC - это надежный и эффективный инструмент для обеспечения стабильной работы вашего оборудования и защиты его от возможных перебоев в электроснабжении.
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