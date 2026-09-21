Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 10000 10000Вт 10000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 10000 10000Вт 10000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой высокоэффективные устройства, обеспечивающие надежную защиту электропитания для критически важного оборудования. Модель с активной мощностью 10000 Вт и полной мощностью 10000 В·А идеально подходит для использования в дата-центрах, серверных комнатах и других ответственных средах. Этот ИБП сочетает в себе современные технологии и функции, что делает его оптимальным решением для обеспечения непрерывности работы оборудования в случае перебоев с электричеством. Электропитание в случае аварийного отключения электроэнергии поддерживается через три розетки с питанием от батареи типа C13, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. ИБП имеет напряжение входного сигнала высокой устойчивости от 110 В до 288 В, что позволяет устройству адаптироваться к различным условиям эксплуатации. Технология двойного преобразования (онлайн) обеспечивает высочайший уровень защиты подключаемого оборудования за счет постоянного контроля качества входного сигнала и его корректировки. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать устройство в сетевое окружение, как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Устройство весит 68 кг и поддерживает стабильную работу благодаря свинцово-кислотному аккумулятору, который гарантирует длительный срок службы и высокую надежность. Таким образом, ИБП Импульс — это надежный и многофункциональный прибор, обеспечивающий качественное и бесперебойное питание в любых условиях, минимизируя риски простоев и повреждения оборудования.
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