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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 10000 10000Вт 10000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 10000 10000Вт 10000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 10000 10000Вт 10000ВА черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
144 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702695
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х44х17
Вес, кг.
67

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 10000 10000Вт 10000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой высокоэффективные устройства, обеспечивающие надежную защиту электропитания для критически важного оборудования. Модель с активной мощностью 10000 Вт и полной мощностью 10000 В·А идеально подходит для использования в дата-центрах, серверных комнатах и других ответственных средах. Этот ИБП сочетает в себе современные технологии и функции, что делает его оптимальным решением для обеспечения непрерывности работы оборудования в случае перебоев с электричеством. Электропитание в случае аварийного отключения электроэнергии поддерживается через три розетки с питанием от батареи типа C13, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. ИБП имеет напряжение входного сигнала высокой устойчивости от 110 В до 288 В, что позволяет устройству адаптироваться к различным условиям эксплуатации. Технология двойного преобразования (онлайн) обеспечивает высочайший уровень защиты подключаемого оборудования за счет постоянного контроля качества входного сигнала и его корректировки. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать устройство в сетевое окружение, как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Устройство весит 68 кг и поддерживает стабильную работу благодаря свинцово-кислотному аккумулятору, который гарантирует длительный срок службы и высокую надежность. Таким образом, ИБП Импульс — это надежный и многофункциональный прибор, обеспечивающий качественное и бесперебойное питание в любых условиях, минимизируя риски простоев и повреждения оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Форвард 10000 10000Вт 10000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
288
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой высокоэффективные устройства, обеспечивающие надежную защиту электропитания для критически важного оборудования. Модель с активной мощностью 10000 Вт и полной мощностью 10000 В·А идеально подходит для использования в дата-центрах, серверных комнатах и других ответственных средах. Этот ИБП сочетает в себе современные технологии и функции, что делает его оптимальным решением для обеспечения непрерывности работы оборудования в случае перебоев с электричеством. Электропитание в случае аварийного отключения электроэнергии поддерживается через три розетки с питанием от батареи типа C13, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. ИБП имеет напряжение входного сигнала высокой устойчивости от 110 В до 288 В, что позволяет устройству адаптироваться к различным условиям эксплуатации. Технология двойного преобразования (онлайн) обеспечивает высочайший уровень защиты подключаемого оборудования за счет постоянного контроля качества входного сигнала и его корректировки. Форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко интегрировать устройство в сетевое окружение, как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Устройство весит 68 кг и поддерживает стабильную работу благодаря свинцово-кислотному аккумулятору, который гарантирует длительный срок службы и высокую надежность. Таким образом, ИБП Импульс — это надежный и многофункциональный прибор, обеспечивающий качественное и бесперебойное питание в любых условиях, минимизируя риски простоев и повреждения оборудования.
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Отзывы


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