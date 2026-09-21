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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
153 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702710
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Максимальная поглощаемая энергия импульса
684
Размеры в упаковке, см
63х44х9
Вес, кг.
19.3

Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный

Онлайн ИБП СИПБ10КД.10-11/2U двойного преобразования полной мощностью 10 кВА для установки в 19 стойку или на пол. Выходной коэффициент мощности 1.0. Компактный корпус высотой 2U и подключение внешних аккумуляторов большой емкости для увеличения времени автономной работы. Параллельная работа до четырех ИБП. Внутренний слот для установки мини SNMP-карты.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Максимальная поглощаемая энергия импульса
684
Описание
Онлайн ИБП СИПБ10КД.10-11/2U двойного преобразования полной мощностью 10 кВА для установки в 19 стойку или на пол. Выходной коэффициент мощности 1.0. Компактный корпус высотой 2U и подключение внешних аккумуляторов большой емкости для увеличения времени автономной работы. Параллельная работа до четырех ИБП. Внутренний слот для установки мини SNMP-карты.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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