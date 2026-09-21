Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
153 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702710
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Максимальная поглощаемая энергия импульса
684
Размеры в упаковке, см
63х44х9
Вес, кг.
19.3
Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный
Онлайн ИБП СИПБ10КД.10-11/2U двойного преобразования полной мощностью 10 кВА для установки в 19 стойку или на пол. Выходной коэффициент мощности 1.0. Компактный корпус высотой 2U и подключение внешних аккумуляторов большой емкости для увеличения времени автономной работы. Параллельная работа до четырех ИБП. Внутренний слот для установки мини SNMP-карты.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Максимальная поглощаемая энергия импульса
684
Онлайн ИБП СИПБ10КД.10-11/2U двойного преобразования полной мощностью 10 кВА для установки в 19 стойку или на пол. Выходной коэффициент мощности 1.0. Компактный корпус высотой 2U и подключение внешних аккумуляторов большой емкости для увеличения времени автономной работы. Параллельная работа до четырех ИБП. Внутренний слот для установки мини SNMP-карты.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ10КД.10-11/2U 10000Вт 10000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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