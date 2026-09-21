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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Тип розеток
IEC-320-C19
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
208 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702703
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Россия
Особенности
звуковая индикация
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
208-478 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
564
Тип розеток
IEC-320-C19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х13
Вес, кг.
38

Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный

Онлайн ИБП СИПБ6КД.10-31/БПС двойного преобразования с трехфазным входом и однофазным выходом полной мощностью 6 кВА для установки в 19 стойку или на пол. Раздельный ввод байпас для повышения надежности системы и информативный цветной ЖК-дисплей. Выходной коэффициент мощности 1.0. Параллельная работа до четырех ИБП. Аккумуляторы во внешних батарейных блоках для удобства монтажа и замены. Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Россия
Особенности
звуковая индикация
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
208-478 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
564
Тип розеток
IEC-320-C19
Страна производитель
Китай
Описание
Онлайн ИБП СИПБ6КД.10-31/БПС двойного преобразования с трехфазным входом и однофазным выходом полной мощностью 6 кВА для установки в 19 стойку или на пол. Раздельный ввод байпас для повышения надежности системы и информативный цветной ЖК-дисплей. Выходной коэффициент мощности 1.0. Параллельная работа до четырех ИБП. Аккумуляторы во внешних батарейных блоках для удобства монтажа и замены. Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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