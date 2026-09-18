ИБП APC Smart-UPS SRT1000XLI
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT1000XLI
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель, выполненная в форм-факторе Rack/Tower, сочетает в себе инновационные технологии и высокую эффективность, обеспечивая активную мощность в 1000 Вт и полную мощность 1000 ВА. ИБП отличается топологией с двойным преобразованием (онлайн), что гарантирует максимальную защиту от всех видов электрических помех и чистую синусоидальную форму напряжения на выходе. Это особенно важно для критически важного оборудования, где стабильность и качество электропитания имеют первостепенное значение. Устройство оснащено шестью розетками с питанием от батареи, обеспечивая надежную защиту для самого важного оборудования. Защита локальной сети гарантируется, что способствует предотвращению возможных сбоев в работе сетевого оборудования в случае проблем с электричеством. ИБП способен поглощать энергию импульса до 432 Дж, обеспечивая дополнительный уровень защиты от резких перепадов напряжения. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. С весом 20,5 кг, это устройство является мощным и надежным решением для защиты вашего оборудования как в серверных помещениях, так и в офисах. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству стабильно работать в условиях нестабильного электроснабжения. APC — это бренд, которому доверяют профессионалы по всему миру, и данный ИБП не является исключением, обеспечивая высокую производительность и надежную защиту.
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором
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