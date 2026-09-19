ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102)
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Характеристики
Описание товара ИБП Импульс Мастер 600 (MT60102)
Источники бесперебойного питания Импульс — надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электросети. С компактным весом в 3,6 кг, этот ИБП способен обеспечить активную мощность в 350 Вт и полную мощность в 600 В·А, удовлетворяя потребности большинства домашних и офисных устройств. ИБП Импульс оснащен восемью розетками, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на перебои в сети. На полную мощность устройство способно работать в автономном режиме до 5 минут, что дает достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность ваших коммуникаций и связей от скачков напряжения, что делает это устройство универсальным и надежным для использования в домашних и офисных условиях. Линейно-интерактивная топология и форм-фактор Tower обеспечивают удобство установки и надежность работы. Устройство поддерживает напряжение в диапазоне от 162 В, а модифицированная синусоида на выходе обеспечивает совместимость с большинством электронных устройств. ИБП Импульс — это выбор в пользу стабильности и защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в питании, обеспечивая безопасность и непрерывность вашей работы.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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