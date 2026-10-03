Top.Mail.Ru
ИБП DKC серии Info PDU, 600 ВА/360 Вт (INFOPDU600LCD) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП DKC серии Info PDU, 600 ВА/360 Вт (INFOPDU600LCD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП DKC серии Info PDU, 600 ВА/360 Вт (INFOPDU600LCD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645979
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DKC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Размеры в упаковке, см
28х20х9
Вес, кг.
4.5

Описание товара ИБП DKC серии Info PDU, 600 ВА/360 Вт (INFOPDU600LCD)

ИБП DKC серии Info PDU обеспечивают бесперебойное питание компьютерам и оргтехники на рабочих местах, а также защищают домашние электроприборы от внезапного отключения питания. Отдельно стоящий ИБП весит всего 4,5 кг.

Отзывы о товаре ИБП DKC серии Info PDU, 600 ВА/360 Вт (INFOPDU600LCD)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DKC
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Описание
ИБП DKC серии Info PDU обеспечивают бесперебойное питание компьютерам и оргтехники на рабочих местах, а также защищают домашние электроприборы от внезапного отключения питания. Отдельно стоящий ИБП весит всего 4,5 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП DKC серии Info PDU, 600 ВА/360 Вт (INFOPDU600LCD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...