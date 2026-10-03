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ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709)

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ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709) - фото 1
ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709) - фото 2
ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709) - фото 3
ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709) - фото 1
  • ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709) - фото 2
  • ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709) - фото 3
  • ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
6 770 руб.  8 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644741
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х31
Вес, кг.
20.7

Описание товара ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709)

Источник бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN - это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от нестабильного электропитания. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в удобном форм-факторе Tower, который позволяет легко размещать его в различных условиях. Основные характеристики устройства включают активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 650 В·А, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приложений. POWERMAN поддерживает однофазное подключение и вырабатывает модифицированную синусоиду, обеспечивая стабильное питание подключенной техники. В случае перебоев с питанием ИБП мгновенно (<6 мс) переключается на работу от встроенной свинцово-кислотной батареи, обеспечивая резервное питание. При полной нагрузке устройство может работать до 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и отключения оборудования. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 145 В до 300 В, что обеспечивает его работу в условиях нестабильного электроснабжения. Для подключения устройств предусмотрено 8 розеток типа EURO (CEE 7), что позволяет легко подключить необходимое оборудование. Сочетая в себе надежность и функциональность, ИБП POWERMAN станет отличным выбором для защиты вашей техники от возможных неполадок с электроснабжением.

Отзывы о товаре ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN - это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от нестабильного электропитания. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в удобном форм-факторе Tower, который позволяет легко размещать его в различных условиях. Основные характеристики устройства включают активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 650 В·А, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приложений. POWERMAN поддерживает однофазное подключение и вырабатывает модифицированную синусоиду, обеспечивая стабильное питание подключенной техники. В случае перебоев с питанием ИБП мгновенно (<6 мс) переключается на работу от встроенной свинцово-кислотной батареи, обеспечивая резервное питание. При полной нагрузке устройство может работать до 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и отключения оборудования. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 145 В до 300 В, что обеспечивает его работу в условиях нестабильного электроснабжения. Для подключения устройств предусмотрено 8 розеток типа EURO (CEE 7), что позволяет легко подключить необходимое оборудование. Сочетая в себе надежность и функциональность, ИБП POWERMAN станет отличным выбором для защиты вашей техники от возможных неполадок с электроснабжением.
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Отзывы


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