ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman UPS Brick 650 PLUS (6188709)
Источник бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN - это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от нестабильного электропитания. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в удобном форм-факторе Tower, который позволяет легко размещать его в различных условиях. Основные характеристики устройства включают активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 650 В·А, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приложений. POWERMAN поддерживает однофазное подключение и вырабатывает модифицированную синусоиду, обеспечивая стабильное питание подключенной техники. В случае перебоев с питанием ИБП мгновенно (<6 мс) переключается на работу от встроенной свинцово-кислотной батареи, обеспечивая резервное питание. При полной нагрузке устройство может работать до 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и отключения оборудования. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 145 В до 300 В, что обеспечивает его работу в условиях нестабильного электроснабжения. Для подключения устройств предусмотрено 8 розеток типа EURO (CEE 7), что позволяет легко подключить необходимое оборудование. Сочетая в себе надежность и функциональность, ИБП POWERMAN станет отличным выбором для защиты вашей техники от возможных неполадок с электроснабжением.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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