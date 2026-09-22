ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт
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Характеристики
Описание товара ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт
Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обеспечивает активную мощность до 600 Вт с полной мощностью 1000 В·А. SMARTWATT предназначен для использования в однофазных системах и генерирует модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для самых разных типов нагрузки. Среди ключевых характеристик — быстрая реакция на перебои в электросети: время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что обеспечивает бесперебойную работу подключенных устройств. SMARTWATT поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 145 до 295 В, обеспечивая стабильную работу при колебаниях в сети. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая гарантирует долговечность и надежность. Устройство имеет защиту телефонной линии, что позволяет предотвратить возможные повреждения оборудования, вызванные перенапряжением в сети. Тем, кто ценит простоту и надежность, идеально подойдут розетки типа EURO (CEE 7), которыми оснащен этот ИБП. С весом 5,8 кг SMARTWATT остается компактным и простым в установке решением для дома или офиса.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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