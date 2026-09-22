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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт

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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 1
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 2
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 3
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 4
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 5
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 1
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 2
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 3
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 4
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 5
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729888
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х15
Вес, кг.
6

Описание товара ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт

Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обеспечивает активную мощность до 600 Вт с полной мощностью 1000 В·А. SMARTWATT предназначен для использования в однофазных системах и генерирует модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для самых разных типов нагрузки. Среди ключевых характеристик — быстрая реакция на перебои в электросети: время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что обеспечивает бесперебойную работу подключенных устройств. SMARTWATT поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 145 до 295 В, обеспечивая стабильную работу при колебаниях в сети. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая гарантирует долговечность и надежность. Устройство имеет защиту телефонной линии, что позволяет предотвратить возможные повреждения оборудования, вызванные перенапряжением в сети. Тем, кто ценит простоту и надежность, идеально подойдут розетки типа EURO (CEE 7), которыми оснащен этот ИБП. С весом 5,8 кг SMARTWATT остается компактным и простым в установке решением для дома или офиса.

Отзывы о товаре ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 1000/600 ВА/Вт




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обеспечивает активную мощность до 600 Вт с полной мощностью 1000 В·А. SMARTWATT предназначен для использования в однофазных системах и генерирует модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для самых разных типов нагрузки. Среди ключевых характеристик — быстрая реакция на перебои в электросети: время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что обеспечивает бесперебойную работу подключенных устройств. SMARTWATT поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 145 до 295 В, обеспечивая стабильную работу при колебаниях в сети. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая гарантирует долговечность и надежность. Устройство имеет защиту телефонной линии, что позволяет предотвратить возможные повреждения оборудования, вызванные перенапряжением в сети. Тем, кто ценит простоту и надежность, идеально подойдут розетки типа EURO (CEE 7), которыми оснащен этот ИБП. С весом 5,8 кг SMARTWATT остается компактным и простым в установке решением для дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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