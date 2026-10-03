Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Данная модель обладает линейно-интерактивной топологией, что позволяет эффективно стабилизировать напряжение и обеспечивать бесперебойное питание подключенных устройств. С характеристиками активной мощности в 425 Вт и полной мощностью в 850 В·А, этот ИБП способен справляться с значительными нагрузками, обеспечивая стабильную работу оборудования. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключить несколько приборов. ИБП CyberPower предусматривает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая дополнительную безопасность оборудования от внезапных скачков напряжения и переходных процессов. Форм-фактор Tower и небольшой вес в 4,2 кг гарантируют удобство размещения устройства в любом помещении. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность перерывов в работе подключенного оборудования. При полной нагрузке время автономной работы достигает 1 минуты, что позволяет закончить работу и корректно завершить работу устройств. ИБП CyberPower использует модифицированную синусоиду для обеспечения питания, что делает его подходящим выбором для большинства бытовых и офисных приложений. Этот ИБП является оптимальным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для защиты своих электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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