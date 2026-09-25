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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) - фото 4
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) - фото 4
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726707
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
10.25

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от сбоев в электропитании. Данный ИБП является линейно-интерактивным устройством с форм-фактором Tower, что делает его удобным для использования в офисах и домашних условиях. Устройство обладает активной мощностью 750 Вт и полной мощностью 1200 В·А, что позволяет обеспечить электроэнергию для множества ваших устройств одновременно. ИБП ExeGate оснащен одной фазой и выдает напряжение с модифицированной синусоидой. Это делает его подходящим для стандартной офисной и домашней техники. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать риск отключения оборудования при перебоях в электроэнергии. При полной нагрузке устройство может работать до 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы вашего оборудования. Диапазон входного напряжения составляет от 145 В до 290 В, что позволяет ИБП функционировать в условиях нестабильного электроснабжения. Устройство весит 7,3 кг и оснащено свинцово-кислотной батареей. Оно имеет розетки типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать устройства без необходимости в переходниках. ИБП ExeGate — это надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании, идеально подходящее для использования в современном офисе или дома.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.4SH.USB (EP285490RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от сбоев в электропитании. Данный ИБП является линейно-интерактивным устройством с форм-фактором Tower, что делает его удобным для использования в офисах и домашних условиях. Устройство обладает активной мощностью 750 Вт и полной мощностью 1200 В·А, что позволяет обеспечить электроэнергию для множества ваших устройств одновременно. ИБП ExeGate оснащен одной фазой и выдает напряжение с модифицированной синусоидой. Это делает его подходящим для стандартной офисной и домашней техники. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать риск отключения оборудования при перебоях в электроэнергии. При полной нагрузке устройство может работать до 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы вашего оборудования. Диапазон входного напряжения составляет от 145 В до 290 В, что позволяет ИБП функционировать в условиях нестабильного электроснабжения. Устройство весит 7,3 кг и оснащено свинцово-кислотной батареей. Оно имеет розетки типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать устройства без необходимости в переходниках. ИБП ExeGate — это надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании, идеально подходящее для использования в современном офисе или дома.
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Отзывы


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