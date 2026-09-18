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ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный

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ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный - фото 1
ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный - фото 2
ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный - фото 3
ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный - фото 1
  • ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный - фото 2
  • ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный - фото 3
  • ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250995
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х14
Вес, кг.
5.35

Описание товара ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный

Источники бесперебойного питания Powercom – надежные устройства, обеспечивающие стабильную работу ваших электронных систем в случае перебоев с подачей электроэнергии. Модель с мощностью 480 Вт (полная мощность 800 В·А) идеально подходит для использования в домах и офисах, обеспечивая защиту ваших устройств и данных. Этот ИБП имеет линейно-интерактивную топологию, что позволяет ему эффективно корректировать небольшие колебания напряжения без использования батареи, тем самым увеличивая срок ее службы. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство практически в любом месте. ИБП Powercom оснащен тремя розетками с питанием от батареи, что дает возможность подключить и защитить несколько важных устройств одновременно. Кроме того, предусмотрена защита телефонной линии, что гарантирует дополнительную безопасность. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает почти мгновенную реакцию на перебои в электросети. При полной нагрузке устройство способно работать в автономном режиме до 1 минуты, этого достаточно, чтобы безопасно завершить работу системы и предотвратить потерю данных. Среди прочих характеристик стоит отметить вес в 4,4 кг и компактные габариты, что упрощает транспортировку и установку устройства. Минимальное входное напряжение составляет 165 В, а форма выходного напряжения – модифицированная синусоида. Бренд Powercom славится качеством и надежностью своей продукции, что делает данный ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования от перегрузок и перебоев в подаче электроэнергии.

Отзывы о товаре ИБП Powercom RPT-800AP EURO USB черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom – надежные устройства, обеспечивающие стабильную работу ваших электронных систем в случае перебоев с подачей электроэнергии. Модель с мощностью 480 Вт (полная мощность 800 В·А) идеально подходит для использования в домах и офисах, обеспечивая защиту ваших устройств и данных. Этот ИБП имеет линейно-интерактивную топологию, что позволяет ему эффективно корректировать небольшие колебания напряжения без использования батареи, тем самым увеличивая срок ее службы. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство практически в любом месте. ИБП Powercom оснащен тремя розетками с питанием от батареи, что дает возможность подключить и защитить несколько важных устройств одновременно. Кроме того, предусмотрена защита телефонной линии, что гарантирует дополнительную безопасность. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает почти мгновенную реакцию на перебои в электросети. При полной нагрузке устройство способно работать в автономном режиме до 1 минуты, этого достаточно, чтобы безопасно завершить работу системы и предотвратить потерю данных. Среди прочих характеристик стоит отметить вес в 4,4 кг и компактные габариты, что упрощает транспортировку и установку устройства. Минимальное входное напряжение составляет 165 В, а форма выходного напряжения – модифицированная синусоида. Бренд Powercom славится качеством и надежностью своей продукции, что делает данный ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования от перегрузок и перебоев в подаче электроэнергии.
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