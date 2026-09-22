ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт
Источники бесперебойного питания (ИБП) "Бастион" предназначены для надежной защиты вашего оборудования от сбоев в электроснабжении. Эти устройства являются идеальным решением для обеспечения бесперебойной работы электронных систем в офисах и домашних условиях. "Бастион" представляет собой линейно-интерактивный ИБП, что обеспечивает высокую степень защиты и стабильности работы подключаемых устройств благодаря активной мощности в 360 Вт и полной мощности 600 В·А. Одной из ключевых особенностей данной модели является быстрое время переключения на батарею, всего 2 мс, что минимизирует риск потерянных данных и сбоев в работе оборудования в случае перебоев с питанием. ИБП от "Бастион" оборудованы свинцово-кислотной батареей и поддерживают защиту как телефонной линии, так и локальной сети, что значительно расширяет область применения устройства. Минимальное входное напряжение составляет 162 В, а максимальное – 290 В, что позволяет адаптироваться к различным условиям электросети. Устройство выполнено в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в любом помещении. Весит этот ИБП 5,3 кг. "Бастион" произведен в России, что гарантирует соответствие всем необходимым стандартам качества и надежности. Сочетая в себе современные технологии и высокое качество исполнения, эти ИБП обеспечат надежную защиту от перебоев и перепадов напряжения, продлевая срок службы вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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