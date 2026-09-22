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ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт

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ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 1
ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 2
ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 3
ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 4
ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 5
ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 6
ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 1
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 2
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 3
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 4
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 5
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 6
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729897
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
293х202х93 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х25х13
Вес, кг.
5.03

Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт

Источники бесперебойного питания (ИБП) "Бастион" предназначены для надежной защиты вашего оборудования от сбоев в электроснабжении. Эти устройства являются идеальным решением для обеспечения бесперебойной работы электронных систем в офисах и домашних условиях. "Бастион" представляет собой линейно-интерактивный ИБП, что обеспечивает высокую степень защиты и стабильности работы подключаемых устройств благодаря активной мощности в 360 Вт и полной мощности 600 В·А. Одной из ключевых особенностей данной модели является быстрое время переключения на батарею, всего 2 мс, что минимизирует риск потерянных данных и сбоев в работе оборудования в случае перебоев с питанием. ИБП от "Бастион" оборудованы свинцово-кислотной батареей и поддерживают защиту как телефонной линии, так и локальной сети, что значительно расширяет область применения устройства. Минимальное входное напряжение составляет 162 В, а максимальное – 290 В, что позволяет адаптироваться к различным условиям электросети. Устройство выполнено в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в любом помещении. Весит этот ИБП 5,3 кг. "Бастион" произведен в России, что гарантирует соответствие всем необходимым стандартам качества и надежности. Сочетая в себе современные технологии и высокое качество исполнения, эти ИБП обеспечат надежную защиту от перебоев и перепадов напряжения, продлевая срок службы вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Бастион SKAT-UPS 600 AI 600ВА/360Вт




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
293х202х93 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) "Бастион" предназначены для надежной защиты вашего оборудования от сбоев в электроснабжении. Эти устройства являются идеальным решением для обеспечения бесперебойной работы электронных систем в офисах и домашних условиях. "Бастион" представляет собой линейно-интерактивный ИБП, что обеспечивает высокую степень защиты и стабильности работы подключаемых устройств благодаря активной мощности в 360 Вт и полной мощности 600 В·А. Одной из ключевых особенностей данной модели является быстрое время переключения на батарею, всего 2 мс, что минимизирует риск потерянных данных и сбоев в работе оборудования в случае перебоев с питанием. ИБП от "Бастион" оборудованы свинцово-кислотной батареей и поддерживают защиту как телефонной линии, так и локальной сети, что значительно расширяет область применения устройства. Минимальное входное напряжение составляет 162 В, а максимальное – 290 В, что позволяет адаптироваться к различным условиям электросети. Устройство выполнено в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в любом помещении. Весит этот ИБП 5,3 кг. "Бастион" произведен в России, что гарантирует соответствие всем необходимым стандартам качества и надежности. Сочетая в себе современные технологии и высокое качество исполнения, эти ИБП обеспечат надежную защиту от перебоев и перепадов напряжения, продлевая срок службы вашего оборудования.
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