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ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный

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ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный - фото 1
ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный - фото 2
ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный - фото 3
ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный - фото 1
  • ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный - фото 2
  • ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный - фото 3
  • ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 68238
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный
7 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х19х14
Вес, кг.
2.98

Описание товара ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный

Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 2,6 кг характеризуется активной мощностью в 350 Вт и полной мощностью в 700 В·А, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств. Устройство имеет резервную (оффлайн) топологию и выполнено в форм-факторе Tower, что позволяет легко интегрировать его в рабочее пространство. ИБП Powercom предлагает 3 розетки, из которых 2 обеспечивают питание от батареи. Для защиты вашего оборудование встроена защита телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность в случае скачков напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, предоставляя надежную защиту от импульсных перенапряжений. ИБП Powercom работает в однофазной системе и генерирует напряжение с модифицированной синусоидой. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность перебоев в питании ваших устройств. Это делает Powercom идеальным выбором для обеспечения надежной работы вашей техники при нестабильной электросети.

Отзывы о товаре ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 2,6 кг характеризуется активной мощностью в 350 Вт и полной мощностью в 700 В·А, что обеспечивает стабильную работу подключенных устройств. Устройство имеет резервную (оффлайн) топологию и выполнено в форм-факторе Tower, что позволяет легко интегрировать его в рабочее пространство. ИБП Powercom предлагает 3 розетки, из которых 2 обеспечивают питание от батареи. Для защиты вашего оборудование встроена защита телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность в случае скачков напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, предоставляя надежную защиту от импульсных перенапряжений. ИБП Powercom работает в однофазной системе и генерирует напряжение с модифицированной синусоидой. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность перебоев в питании ваших устройств. Это делает Powercom идеальным выбором для обеспечения надежной работы вашей техники при нестабильной электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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