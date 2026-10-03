ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надёжное решение для защиты вашей электроники от неожиданного отключения электричества и других перебоев в электросети. Модель оборудована линейно-интерактивной топологией, обеспечивая эффективную и стабильную работу при различных условиях. С полным запасом мощности в 800 В·А и активной мощностью 480 Вт, этот источник бесперебойного питания идеально подходит для офисной техники и домашних компьютеров. Устройство обладает временем переключения на батарею всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенную реакцию на сбои в электропитании. ИБП Powercom оснащён тремя розетками для подключения нужных устройств, а благодаря наличию защиты телефонной линии и локальной сети ваша техника будет защищена от скачков напряжения и других аномалий в сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность для подключённых устройств. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом рабочем пространстве. Вес ИБП составляет 4,4 кг, что делает его достаточно лёгким для перемещения и размещения. Важной особенностью является и то, что при полной нагрузке устройство работает в течение 1 минуты, что вполне достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы подключённого оборудования. ИБП Powercom работает на основе модифицированной синусоиды и предназначен для использования в однофазных сетях. Этот продукт бренда Powercom станет надёжным элементом вашей системы электропитания, защищая ваш бизнес и домашнюю технику от неполадок с электричеством.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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