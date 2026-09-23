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ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803)

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ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 1
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 2
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 3
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 4
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 5
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 6
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 7
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 8
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 9
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 10
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 11
ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 2
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 4
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 5
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 6
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 7
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 8
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 9
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 10
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 11
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644791
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х14
Вес, кг.
4.6

Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803)

Если вы цените вложенные в технику средства и хотите ее уберечь от всевозможных проблем с электропитанием, то следует обратить внимание на источник бесперебойного питания POWERCOM RPT-600AP. Он компактно уместится в вашем доме или офисе, обезопасив от скачков напряжения вашу технику. Трех розеток и 360 Вт мощности вполне хватит для небольшого количества важной техники. USB-интерфейс позволит контролировать процессы, связанные с электропитанием, и своевременно узнать о неисправностях оборудования или сети. Наличие разъема RJ-45 позволяет защитить сетевые устройства от выплесков напряжения. Источник бесперебойного питания POWERCOM RPT-600AP при полной нагрузке предоставляет 13 минут автономной работы для отключения устройств в случае возникновения аварий или отключения сети. Переход на батарею у ИБП составляет 4 мс, что никаким образом не повредит подключенному оборудованию.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-600AP Line-interactive 360W (792803)




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы цените вложенные в технику средства и хотите ее уберечь от всевозможных проблем с электропитанием, то следует обратить внимание на источник бесперебойного питания POWERCOM RPT-600AP. Он компактно уместится в вашем доме или офисе, обезопасив от скачков напряжения вашу технику. Трех розеток и 360 Вт мощности вполне хватит для небольшого количества важной техники. USB-интерфейс позволит контролировать процессы, связанные с электропитанием, и своевременно узнать о неисправностях оборудования или сети. Наличие разъема RJ-45 позволяет защитить сетевые устройства от выплесков напряжения. Источник бесперебойного питания POWERCOM RPT-600AP при полной нагрузке предоставляет 13 минут автономной работы для отключения устройств в случае возникновения аварий или отключения сети. Переход на батарею у ИБП составляет 4 мс, что никаким образом не повредит подключенному оборудованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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