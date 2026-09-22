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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726640
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS)
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
Габаритные размеры (ШхВхГ)
195 x 280 x 390 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств и оборудования от перебоев электроэнергии.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
Габаритные размеры (ШхВхГ)
195 x 280 x 390 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств и оборудования от перебоев электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RUS) - по цене 6750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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