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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726717
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS)
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
10.85

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП линейно-интерактивного типа с форм-фактором Tower способен обеспечить вашу технику стабильным питанием в критические моменты. Обладая полной мощностью 1200 В·А и активной мощностью 750 Вт, данный источник бесперебойного питания идеально подходит для использования в домашних и офисных условиях. Надежная защита сети и телефонной линии гарантирует сохранность данных и оборудования в случае аварийных ситуаций. При переходе на батарейное питание время переключения составляет всего 8 мс, что позволяет минимизировать влияние на работу подключенных устройств. В случае полной нагрузки батарея данного устройства обеспечивает работу вашого оборудования на протяжении 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы. ИБП ExeGate спроектирован для работы в однофазной сети и поддерживает широкий диапазон входных напряжений от 140 В до 300 В, что способствует эффективной защите вашей техники от перепадов напряжения. Используемый свинцово-кислотный тип батареи обеспечивает надежность и долговечность устройства, а модифицированная синусоида выходного напряжения гарантирует стабильную работу большинства электронных приборов. ExeGate — это безопасность ваших данных и защита оборудования в компактном и надежном корпусе, который станет незаменимым помощником в вашем технологическом окружении.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate предлагают надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП линейно-интерактивного типа с форм-фактором Tower способен обеспечить вашу технику стабильным питанием в критические моменты. Обладая полной мощностью 1200 В·А и активной мощностью 750 Вт, данный источник бесперебойного питания идеально подходит для использования в домашних и офисных условиях. Надежная защита сети и телефонной линии гарантирует сохранность данных и оборудования в случае аварийных ситуаций. При переходе на батарейное питание время переключения составляет всего 8 мс, что позволяет минимизировать влияние на работу подключенных устройств. В случае полной нагрузки батарея данного устройства обеспечивает работу вашого оборудования на протяжении 1 минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы. ИБП ExeGate спроектирован для работы в однофазной сети и поддерживает широкий диапазон входных напряжений от 140 В до 300 В, что способствует эффективной защите вашей техники от перепадов напряжения. Используемый свинцово-кислотный тип батареи обеспечивает надежность и долговечность устройства, а модифицированная синусоида выходного напряжения гарантирует стабильную работу большинства электронных приборов. ExeGate — это безопасность ваших данных и защита оборудования в компактном и надежном корпусе, который станет незаменимым помощником в вашем технологическом окружении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.EURO.RJ (EP285491RUS) - по цене 6170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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