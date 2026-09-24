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ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043) купить с доставкой в Москве
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ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043)

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ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043) - фото 2
ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043) - фото 3
ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043) - фото 4
ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
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  • ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043) - фото 2
  • ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043) - фото 3
  • ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043) - фото 4
  • ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666900
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х27
Вес, кг.
5

Описание товара ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Модель с форм-фактором Tower идеально подходит для использования как в домашней, так и в офисной среде. Данный линейно-интерактивный ИБП обеспечивает активную мощность 360 Вт и полную мощность 600 В·А, что позволяет оберегать подключенные устройства от повреждений и потерь данных. POWERMAN оснащен модифицированной синусоидой, что гарантирует стабильную работу большинства электронных устройств. В критической ситуации устройство переключается на батарейное питание всего за 4 миллисекунды, обеспечивая непрерывную работу подключенной техники. При полной нагрузке ИБП может поддерживать работу устройств в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы или включения резервных источников энергии. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В, что обеспечивает защиту от как потенциально низкого, так и высокого напряжения в сети. Используемая в устройстве свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежность и долговечность. Для подключения техники предусмотрено 6 розеток типа EURO (CEE 7), которые позволяют защитить несколько устройств одновременно. Этот ИБП от POWERMAN является отличным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных устройств и спокойствия при возможных сбоях в электропитании.

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Brick 600 600VA (6120043)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Модель с форм-фактором Tower идеально подходит для использования как в домашней, так и в офисной среде. Данный линейно-интерактивный ИБП обеспечивает активную мощность 360 Вт и полную мощность 600 В·А, что позволяет оберегать подключенные устройства от повреждений и потерь данных. POWERMAN оснащен модифицированной синусоидой, что гарантирует стабильную работу большинства электронных устройств. В критической ситуации устройство переключается на батарейное питание всего за 4 миллисекунды, обеспечивая непрерывную работу подключенной техники. При полной нагрузке ИБП может поддерживать работу устройств в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы или включения резервных источников энергии. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В, что обеспечивает защиту от как потенциально низкого, так и высокого напряжения в сети. Используемая в устройстве свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежность и долговечность. Для подключения техники предусмотрено 6 розеток типа EURO (CEE 7), которые позволяют защитить несколько устройств одновременно. Этот ИБП от POWERMAN является отличным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных устройств и спокойствия при возможных сбоях в электропитании.
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Отзывы


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