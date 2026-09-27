ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный
Источник бесперебойного питания Powercom – это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает удобство его размещения в любом рабочем пространстве. Он оснащен линейно-интерактивной топологией, что обеспечивает устойчивую и стабильную подачу электроэнергии, а также быстрый переход на питание от батареи в случае отключения от сети. С активной мощностью в 480 Вт и общей мощностью в 800 В·А, данный ИБП способен поддерживать стабильную работу подключенного оборудования. Он оснащен тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств. При полной нагрузке устройство способно обеспечивать питание в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. Защита оборудования обеспечивается не только от перебоев в электроснабжении, но и от возможных угроз в сетевых соединениях. Powercom предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для рабочих мест с постоянным подключением к интернету или сети. Этот источник бесперебойного питания весит 5,2 кг и поддерживает тип формы напряжения в виде модифицированной синусоиды. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенную реакцию и минимизирует риск потери данных при резких сбоях в питании. Powercom – это надежный выбор для защиты вашего оборудования и сохранения данных в любых условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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