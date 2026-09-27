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ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный

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ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 1
ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 2
ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 3
ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 4
ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 5
ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 6
ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 2
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 4
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 5
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 6
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250994
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковые сигналы: низкий заряд батареи, перегрузка, работа от батареи
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
278х100х140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х15
Вес, кг.
5.2

Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный

Источник бесперебойного питания Powercom – это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает удобство его размещения в любом рабочем пространстве. Он оснащен линейно-интерактивной топологией, что обеспечивает устойчивую и стабильную подачу электроэнергии, а также быстрый переход на питание от батареи в случае отключения от сети. С активной мощностью в 480 Вт и общей мощностью в 800 В·А, данный ИБП способен поддерживать стабильную работу подключенного оборудования. Он оснащен тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств. При полной нагрузке устройство способно обеспечивать питание в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. Защита оборудования обеспечивается не только от перебоев в электроснабжении, но и от возможных угроз в сетевых соединениях. Powercom предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для рабочих мест с постоянным подключением к интернету или сети. Этот источник бесперебойного питания весит 5,2 кг и поддерживает тип формы напряжения в виде модифицированной синусоиды. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенную реакцию и минимизирует риск потери данных при резких сбоях в питании. Powercom – это надежный выбор для защиты вашего оборудования и сохранения данных в любых условиях.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-800A EURO черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковые сигналы: низкий заряд батареи, перегрузка, работа от батареи
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
278х100х140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Powercom – это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает удобство его размещения в любом рабочем пространстве. Он оснащен линейно-интерактивной топологией, что обеспечивает устойчивую и стабильную подачу электроэнергии, а также быстрый переход на питание от батареи в случае отключения от сети. С активной мощностью в 480 Вт и общей мощностью в 800 В·А, данный ИБП способен поддерживать стабильную работу подключенного оборудования. Он оснащен тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств. При полной нагрузке устройство способно обеспечивать питание в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. Защита оборудования обеспечивается не только от перебоев в электроснабжении, но и от возможных угроз в сетевых соединениях. Powercom предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для рабочих мест с постоянным подключением к интернету или сети. Этот источник бесперебойного питания весит 5,2 кг и поддерживает тип формы напряжения в виде модифицированной синусоиды. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенную реакцию и минимизирует риск потери данных при резких сбоях в питании. Powercom – это надежный выбор для защиты вашего оборудования и сохранения данных в любых условиях.
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Отзывы


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